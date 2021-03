FORMELLO - Lazio, ripresa senza i nazionali: i più utilizzati gestiscono le forze

Dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi alla squadra, i campi di Formello sono tornati a riempirsi alle ore 15. Gruppo molto ristretto quello a disposizione del tecnico piacentino, visti gli impegni delle nazionali. Sul campo solo 12 giocatori di movimento, si tratta di Patric, Musacchio, Hoedt, Radu, Parolo, Escalante, Leiva, Cataldi, Pereira, Correa e Minala, oltre ai portieri Alia, Furlanetto e Peruzzi. Oltre ai nazionali non si vedono nemmeno Reina, Luis Alberto, Lulic, Fares e Caicedo, oltre al lungodegente Luiz Felpe. Sarà una settimana in cui si gestiranno le forze di chi ha giocato di più nell'ultimo periodo. Allenamenti in programma fino a sabato, prima di un ulteriore riposo concesso a tutti. Probabile che a fine settimana vada in scena una gara amichevole contro la Primavera di Menichini, ferma anche quest'ultima per la sosta del campionato.