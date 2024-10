Lazio, Baroni fa le prove per sostituire Lazzari: le alternative

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic potrebbe tornare presto titolare. Il montenegrino scenderà in campo con il Montenegro durante la sosta e appena riprenderà la Serie A sarà il primo della lista per sostituire Lazzari, titolare inamovibile con Baroni, infortunatosi contro l’Empoli. Alla Lazio aspetta un nuovo tour de force dopo la sosta, con 7 partite in un mese (cinque in Serie A, due in Europa League) e Baroni sarà costretto a rivedere le gerarchie data l’assenza prolungata del terzino.

Marusic ad ora ha giocato dall’inizio in quattro occasioni su nove e ha la maglia assicurata in Europa League, mentre quella in campionato l’ha persa in seguito all’esplosione di Tavares da Lazio-Milan. In Serie A giocava a sinistra, in Europa League a destra ed è a destra che tornerebbe al posto di Lazzari.

Non appena rientreranno i nazionali, Baroni deciderà quando e quanto impiegare Marusic. In alternativa ci sarebbe Patric che, come spiega il Corriere dello Sport, si muoveva come terzino destro nelle giovanili del Barcellona e con la Lazio lo ha fatto nella sfida contro la Lokomotiv Mosca in Russia nel 2021. Visti gli uomini a disposizione durante l’allenamento, il tecnico ha provato anche Gila, con Gigot-Romagnoli al centro e Patric che, per emergenza, si è mosso a centrocampo.

Un’ultima alternativa potrebbe essere il reintegro di Hysaj in lista al posto di Lazzari: nelle prossime ore si prenderà la decisione definitiva, consapevoli del fatto che per far rientrare il secondo servirebbe attuare un cambio diverso, altrimenti si dovrà aspettare gennaio.