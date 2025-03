Lazio, come sta Castellanos? Le condizioni dell'attaccante argentino

RASSEGNA STAMPA - Non partirà per la Nazionale il Taty Castellanos. Dopo la lesione all'adduttore che gli aveva impedito di scendere campo per quasi un mese, l'attaccante argentino è stato costretto a rinunciare al ritorno con l'Albiceleste di Lionel Scaloni. L'ex Girona necessita di riposo, deve recuperare la forma pian piano per farsi trovare pronto per il finale di stagione. Una riflessione, questa, fatta prima ancora del suo impiego contro il Viktoria Plzen in Europa League. Quando Baroni ha deciso di forzare il classe 1997 per dare maggiore consistenza a un attacco che nei venti giorni precedenti non aveva brillato per pericolosità e incisività.

AFFATICAMENTO AL POLPACCIO - Una scelta rischiosa e che non ha pagato, né sul campo, tantomeno dal punto di vista fisico. Nella partita di ieri contro il Bologna il tecnico fiorentino ha dovuto rinunciare nuovamente a Castellanos a causa, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, di un affaticamento al polpaccio dovuto allo sforzo eccessivo in campo europeo. Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno ma, al contrario di Tavares, per lui ci sarà modo di monitorarlo da vicino.

