Lazio, continuano le indagini sul furto a casa di Correa: c'è un testimone

Non ha potuto festeggiare la vittoria con il Bologna Joaquin Correa, il quale al ritorno a casa ha trovato una spiacevole sorpresa. Dei ladri sono entrati nella sua abitazione mentre lui era in campo svaligiando il suo appartamento sito lungo la Cassia e ora si stanno svolgendo tutte le indagini del caso. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei gli investigatori ieri hanno eseguito un secondo sopralluogo. Ci sarebbe un testimone, un vicino di casa che ha "sentito un violento urto intorno alle 22.30". I banditi sarebbero poi scappati verso la riserva dell'Insugherata dopo aver portato via un bottino di circa 7mila euro. Si attendono gli esami della Scientifica sulle impronte digitali rilevate e la visione dei nastri di video sorveglianza.

