Lazio, Fabiani a Dazn: "Inutile prendere tanto per farlo. Che il mercato non sia una moda!"

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto ai micofoni di Dazn poco prima di Atalanta - Lazio. Ecco le sue parole sulla sessione di calciomercato che si è appena conclusa: “Abbiamo usato il metodo della coerenza, la coerenza ci diceva a inizio stagione di non smantellare la squadra. È andato via solo Milinkovic, abbiamo preso 4-5 giocatori per rinforzare la rosa anche dal punto di vista numerico. Avevamo già detto che avremmo fatto delle valutazioni ma per un discorso futuro, questo non si è verificato, era inutile prendere tanto per prendere. Il mercato non deve diventare una moda, semmai una necessità. Gennaio è mercato di riparazione, noi dovevamo riparare ben poco”.

