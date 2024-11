Lazio, finalmente è tornato il gol: il confronto con la passata stagione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - Questa Lazio segna, eccome se segna. La squadra di Marco Baroni può avere qualche problema difensivo, ma quando attacca sa essere spietata, in grado di segnare in ogni partita giocata dall'inizio di questa stagione. Solo in campionato i biancocelesti sono il terzo miglior attacco, come la Fiorentina, e dietro Inter e Atalanta, squadre che tra l'altro vantano anche una partita in più. Nelle prime dieci giornate, come riporta Il Messaggero, la Lazio è riuscita a gonfiare la rete in 22 occasioni, ben 9 in più rispetto all'anno scorso quando, con Maurizio Sarri in panchina, la squadra faticava a rendersi pericolosa ma, soprattutto, a trovare la via del gol.