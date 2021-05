Lazio, Firenze e il ritorno in lista di Luiz Felipe: Inzaghi decide

La rincorsa di Luiz Felipe è quasi conclusa. Il brasiliano è vicino al ritorno nella lista dei convocati per dare una mano alla Lazio in questo finale di campionato. L'ultima partita disputata è stata il derby d'andata (3-0 del 15 gennaio), poi l'operazione alla caviglia e la lunga riabilitazione. Ieri un altro passo in avanti nella tabella di marcia, Luiz Felipe ha svolto l'intero allenamento con i compagni, partitella finale inclusa. Fino a martedì aveva svolto soltanto riscaldamento e prove tattiche. Ora sarà Simone Inzaghi a decidere se reinserire in lista il giocatore per la trasferta di Firenze oppure aspettare la partita interna contro il Parma. Ad uscire dovrebbe essere Mateo Musacchio, invertendo la sostituzione effettuata a fine gennaio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'obiettivo è avere Luiz Felipe pronto per il derby di ritorno (sabato 15 maggio). Resta da stabilire da dove e quando partirà la rincorsa: sabato dal Franchi o mercoledì dall'Olimpico?

SUPERLEGA, UEFA PRONTA A ESCLUDERE CLUB DA CHAMPIONS

LAZIO, SPRINT CHAMPIONS: MEDIA PUNTI DA BIG EUROPEA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB