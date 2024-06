Lazio, Guendouzi alla Juve? Fabiani chiude la porta: ecco cosa ha detto

TUTTOmercatoWEB.com

È ancora tutto da decifrare il futuro di Matteo Guendouzi. Il suo rapporto con Tudor non è dei migliori, anzi, per questo sembrerebbe aver chiesto la cessione. La Lazio, come confermato più volte dal ds Fabiani, non ha intenzione di cederlo. Il prezzo fissato, comunque, per lasciarlo partire si aggira intorno ai 25/30 milioni. Nelle ultime ore su di lui è spuntato anche l'interesse della Juventus, che in estate andrà su un nuovo centrocampista (c'è anche Koopmeiners in lista). Ai taccuini de il Messaggero, però, il diesse biancoceleste Fabiani ha assicurato un'altra volta che al momento non c'è nessuna trattiva in corso. "Juventus? Io non ho ricevuto offerte", queste le sue dichiarazioni che al momento frenano ogni possibile rumors di mercato.