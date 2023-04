Lazio - Juventus e l'Olimpico delle grandi occasioni: il dato sui tagliandi venduti

Manca esattamente una settimana al big match di campionato tra Lazio e Juventus in programma sabato 8 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico. La squadra di Sarri dopo la trasferta di Bologna sfiderà quella di Allegri e la cornice sarà come sempre bellissima. Come raccolto dalla nostra redazione sono infatti 26.000 i tagliandi staccati che sommati agli abbonati fanno registrare circa 50.000 presenze. Insomma un dato da sottolineare considerando che la vendità si chiuderà il prossimo 7 aprile.