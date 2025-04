Lazio, la prima pagina del Corriere dello Sport è tutta per i biancocelesti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Scaldacollo, maniche lunghe e guanti non basteranno per scaldare il cuore dei tifosi. Il riferimento, ovviamente, non è al freddo che gela la città di Bodo in queste ore, tra bufere di neve, sole e vento gelido. Il calore che deve emanare la squadra è un altro completamente, nasce dalla prestazione e dalla concentrazione, dalla voglia di portarsi a casa un risultato che va oltre ogni avversità metereologica. Il campo sarà in sintetico, altro dettaglio da considerare in un discorso di imprevedibilità del match, renderà il tutto ancora più difficile ma per Baroni e per la squadra questi non sono alibi, solo un motivo in più per stare con la testa nella partita, in un contesto decisamente sfavorevole, ma che non li dà per vinti.

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE - "Scaldaci" diventa quindi anche la prima pagina del Corriere dello Sport, che sceglie come immagine di copertina una foto del Taty Castellanos completamente imbardato durante l'allenamento di ieri. Come detto, scaldacollo, felpa a maniche lunghe e guanti, talmente coperto che se non fosse per il taglio di capelli e il suo solito sguardo sarebbe anche complicato riconoscerlo. "La Lazio in Norvegia sfida anche vento e neve" aggiunge il quotidiano sportivo in didascalia, tornando sulla cronaca e uscendo dalla narrativa, per poi citare alcune frasi delle conferenze stampa nel sommario.

IL MIX PERFETTO - La Lazio guarda fissa all'obiettivo. Scaldare i tifosi non sarà altro che una logica conseguenza. Testa, coesione e voglia di lottare insieme gli ingredienti del mix perfetto per portarsi a casa il risultato, la tecnica farà tutto il resto. Il Bodo/Glimt è squadra difficile da affrontare, soprattutto quando gioca in casa, ma le sfide devono essere il pane quotidiano di una squadra che vuole crescere, che ha dominato in Europa League e che non ha alcuna intenzione di fermarsi per un po' di freddo e un campo in erba di plastica.