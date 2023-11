Lazio, la rivincita di Patric: dai fischi al cuore dei tifosi

RASSEGNA STAMPA - La sua immagine mentre guarda fisso a terra in attesa che Immobile calci il rigore all'ultimo secondo contro la Fiorentina ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Tanti tifosi si sono riconosciuti in Patric, tanti tifosi non ce l'hanno fatta a guardare il numero 17 che calciava quel pallone e hanno esultato solo dopo aver sentito il boato dello stadio.

Così ha fatto anche Patric che ha poi confessato: "Non riuscivo a guardare, vedervi esultare è stato bellissimo". L'ennesima dichiarazione d'amore dello spagnolo che negli anni e con il duro lavoro è riuscito a trasformare i fischi in applausi ma soprattutto si è ritagliato il suo spazio in campo diventando un titolare fisso.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero Patric è stato importantissimo nella vittoria esterna con il Sassuolo e lo stesso è accaduto contro la Fiorentina dove è stato il migliore del suo reparto superando anche Romagnoli. Nella sfida contro i viola è il calciatore che ha corso di più (11.32 km), quello con maggiore disponibilità al passaggio (81.93%) e con ben 7 recuperi portati a casa. Sarri del resto lo ha sempre preso in considerazione tanto da spingere per il suo rinnovo fino al 2027 e a bloccarne la cessione.