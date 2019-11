Lazio - Lecce, il precedente: cuore Inzaghi, la zampata al 90'!

LAZIO - LECCE, IL PRECEDENTE - Non si giocava un Lazio-Lecce dalla stagione 2011-2012 quando a Matuzalem rispose Bojinov proprio all'ultimo, al 90'. E in un altro Lazio-Lecce, sempre deciso sul filo di lana, ancora 1-1, protagonista assoluto fu Simone Inzaghi, oggi sulla panchina biancoceleste pronto a sfidare l'amico Liverani. Per "Inzaghino" contro i salentini è una partita molto importante in ottica campionato e dal sapore d'amarcord.

SFONDA IL "TIR" - E' il 4 ottobre 2008, sesta giornata di Serie A, all'Olimpico arriva il Lecce di Beretta davanti a quasi 40 mila spettatori. C'è euforia in

casa Lazio per il primo posto in classifica, la squadra di Delio Rossi vola in campionato trascinata dai gol della coppia Zarate-Pandev. Riproposta di nuovo, con Foggia a supporto, per cercare di buttare giù il muro giallorosso. La prima occasione è di Mauri, sempre pericoloso con gli inserimenti da dietro: stop e sinistro immediato che trova l'opposizione di Benussi. Castillo risponde per il Lecce, Carrizo para in due tempi. I biancocelesti non ingranano e allora gli ospiti passano: il "Tir" Tiribocchi schiaccia di testa verso la porta di Carrizo che è tutt'altro che reattivo e lascia che il pallone entri sotto la traversa. Dopo un'altra fuga in profondità di Tiribocchi, con destro però alle stelle, finisce un primo tempo avaro di emozioni ma con il Lecce in vantaggio.

CUORE INZAGHI - Nella ripresa suona la carica l'ex Ledesma, botta da fuori alta. Lazio a grande intensità, Kolarov scuote la traversa su punizione. Si susseguono le chance per la Lazio, ma manca la mira: anche Foggia non inquadra lo specchio da buona posizione. E' un vero monologo biancoceleste, ci provano Meghni e Pandev ancora senza fortuna. Il macedone più tardi è protagonista di una girata col mancino davvero pericolosa che termina sul fondo. Quando tutto pare perduto, Inzaghi, entrato all'82', con una zampata di sinistro butta dentro il pallone dell'1-1 all'89' dopo una deviazione in area. Non segnava da quattro anni, l'esultanza è rabbiosa: che cuore "Simoncino"! Da super rapace del gol quale è dà il pareggio alla Lazio.