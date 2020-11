Lazio, Lotito-Peruzzi segnali di disgelo: c’è stato un primo contatto

Tare e Inzaghi da una parte, i senatori dello spogliatoio dall’altra. Tutti in casa Lazio stanno lavorando per far sì che si possa ricucire lo strappo che si è venuto a creare tra Lotito e Peruzzi. L’ambiente ha capito la necessità di restare uniti, non ci possono essere separazioni, soprattutto a un livello così alto. Patron e club manager devono fare pace, questa la missione a Formello. Che nelle ultime ore sembra diventata ‘possible’: a quanto pare ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti, con la conferma di un incontro subito dopo l’impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il presidente ha criticato l’atteggiamento di Peruzzi che, dal canto suo, ha dato la propria disponibilità a riprendere il suo lavoro con la squadra. Giovedì o venerdì della prossima settimana potrebbero diventare i giorni della svolta.

LAZIO IN ANSIA PER LULIC

INZAGHI, QUANDO IL RINNOVO?

