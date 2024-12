Lazio, Lotito presenta il Flaminio: "Presto vedrete i frutti di un grande progetto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Siamo nella settimana cruciale per il progetto del Flaminio della Lazio. "Noi andiamo per conto nostro", continua a ripetere il presidente Lotito ai taccuini de Il Messaggero. Il riferimento ovviamente è all'altra parte in gara, la Roma Nuoto, che ha spedito la lettera protocollata sullo stadio chiedendo al Comune di rispondere entro cinque giorni.

Il patron biancoceleste è sicuro di poter superare ogni ostacolo, anche se è già arrivato il primo parere negativo della Fondazione Musica per Roma, che si occupa dell'Auditorium. "Io sto lavorando da mesi con la Soprintendenza, facendo sopralluoghi, e presto vedrete i frutti di un grande progetto", spiega.

Il modello finanziario della Lazio è simile a quello del Real Madrid, in accordo con Legends: "Anche in Italia dobbiamo ricreare delle strutture che coniugano l'aspetto economico-finanziario e la fruibilità in condizioni di sicurezza", dice Lotito. Per lui è importante che non si verifichino di nuovo situazioni come quella del Flaminio, che è stato abbandonato. "Voglio lasciare alla Lazio un patrimonio per il futuro. Vendere la società? Non ci penso proprio, anzi tutto il contrario", conclude il presidente biancoceleste. Non ci resta che attendere.