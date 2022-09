Lazio, Lotito rappresenterà il Molise in Senato: "Non deluderò le aspettative!" - VD

Fonte: Dai nostri inviati Alessandro Zappulla e Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Claudio Lotito rappresenterà il Molise al Senato, ormai è chiaro. Ecco le prime parole del presidente della Lazio, pronto a intraprendere la nuova avventura politica: “Sarà così, stando alle proiezioni e al trend. Ancora non è stato fatto lo spoglio complessivo e definitivo, ma dovrebbe essere questo lo scenario”, ha dichiarato in nottata (clicca qui per il video) intercettato anche dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it. “In questo momento abbiamo più che raddoppiato il Pd dopo il 50% circa delle sessioni. La mia campagna sul territorio? Ho messo cuore, passione e sentimenti autentici, sono stati recepiti dai molisani che mi sono entrati nel cuore. Hanno capito la mia totale disponibilità e spirito di servizio ai problemi del territorio molisano. Porterò le istanze in parlamento con stessa determinazione e con lo stesso atteggiamento politico impiegato nella campagna elettorale. Il centrodestra è stato unito, ringrazio tutti i partiti che mi hanno sostenuto, in particolare Forza Italia che mi ha candidato, supportato e sopportato. Ringrazio alcuni candidati con cui abbiamo condiviso le fatiche della campana elettorale. I molisani non saranno traditi, lo meritano. Il Molise è una terra fantastica, meritava qualcuno che portasse la sua voce in parlamento”.

IMPEGNO. Lotito promette la solita tenacia: “Se sarò spesso in Molise? Assolutamente sì, non intendo tradire le aspettative dei molisani, il mio modo di essere è questo, voglio sempre mantenere gli impegni che prendo. Sono impegni che fanno parte del mio Dna. I molisani mi sono entrati nel cuore, sono atti dovuti, mi batterò per far ciò che accada. Le prime istanze? Il problema della sanità e delle infrastrutture, bisogna eliminare da questo isolamento mediatico il Molise e i molisani”.

SPORT. “Su queso tema ho promesso fin dall’inizio che il Molise dovesse avere una squadra nel settore professionistico. Ci adopereremo per far sì che ciò accada. I giovani? Faccio l’appello, devono avere fiducia, questa è una nuova stagione fatta sulla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Permetterò di avere uno spiraglio sull’occupazione, una sinergia tra l’indirizzo di studio e tutte le associazioni di categoria per trovare un sistema integrazione immediato nel settore produttivo attraverso stage che possano trasformarsi in posti stabili”.

Pubblicato il 26/09 alle 03.07