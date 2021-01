Lazio, Luis Alberto: "Grazie per i messaggi, presto mi rivedrete in campo" - FOTO

"Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni". Questo il post pubblicato da Luis Alberto all'indomani dell'operazione all'appendice. La notizia è arrivata nella serata di ieri come un fulmine a ciel sereno. Lo spagnolo starà fuori almeno per 10/15 giorni.

