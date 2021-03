Lazio, Luiz Felipe spera nel rientro: ecco quando potrebbe tornare

L'11 aprile al Bentegodi contro il Verona oppure il 18 in casa contro il Benevento, più difficile il 4 aprile con lo Spezia. Luiz Felipe ha cerchiato in rosso queste date sul suo calendario personale. Il brasiliano infatti, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, si trova in Germania presso una clinica nella periferia di Monaco di Baviera dove è stato operato per il problema alla caviglia e dove recentemente Strakosha ha risolto i suoi problemi al ginocchio. Qui sta proseguendo il lavoro di riabilitazione che lo condurrà dritto fino al ritorno in campo. La speranza di Luiz Felipe è di tornare ad allenarsi sul campo già il 18 marzo, prima con un lavoro differenziato poi di nuovo in gruppo. L'ultima volta che si era visto sul campo fu in occasione del derby con la Roma a metà gennaio. Tre o quattro settimane di preparazione, poi Inzaghi potrà riaverlo a disposizione per la volata finale del campionato, in cui la Lazio si gioca un accesso in Champions o in Europa League. Sarà il recupero più importante per il tecnico piacentino che spera di potersi giocare la volata finale con la difesa titolare a disposizione. Il rientro di Luiz Felipe comporterà l'esclusione dalla lista di almeno un elemento.