Lazio, Luka Romero: il baby che sta bene con i grandi e esalta i tifosi

E' finita l'avventura della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il primo ritiro di Maurizio Sarri si è concluso con il pareggio contro il Padova andato in scena ieri allo stadio Zandegiacomo. Se i biancocelesti sono sembrati decisamente meno brillanti del solito c'è chi, ma questo accade dall'inizio del ritiro, ha conquistato gli occhi dei tifosi e del mister. Luka Romero non ha paura di nulla, ieri è sceso in campo nella ripresa ed è stato il migliore dei suoi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il classe 2004 ha tenuto bene il campo, ha fatto delle belle giocate, si è proposto sena timore, e ha anche sfiorato la rete con un bellissimo tiro di sinistro. Si è preso i complimenti del tecnico dimostrando in parte perché è stato il più giovane esordiente in Liga.

