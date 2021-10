Lazio - Marsiglia, le pagelle dei quotidiani: Luiz Felipe il migliore, Cataldi garanzia

Una bella Lazio quella che è scesa ieri in campo all'Olimpico nel match valido per la terza giornata di Europa League contro il Marsiglia. La squadra di Sarri ha ben interpretato la gara ma non è riuscita a portare a casa tre punti fermandosi al pareggio. Ottima la prestazione di Luiz Felipe in difesa e bene anche il baby Raul Moro quando è stato chiamato in campo. Di seguito i voti dei maggiori quotidiani sportivi nazionali.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6.5; Lazzari 7, Luiz Felipe 7.5, Acerbi 6.5, Marusic 6.5; Milinkovic 6 (11' st Akpa Akpro 5), Cataldi 6.5 (32' st Leiva 6), Basic 5.5 (11' st Luis Alberto 6); Felipe Anderson 6 (11' st Pedro 6), Immobile 6, Zaccagni 5.5 (32' st Raul Moro 6.5). All. Sarri 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6.5; Lazzari 6.5, Luiz Felipe 7, Acerbi 6, Marusic 5.5; Milinkovic 6 (11' st Akpa Akpro 6), Cataldi 6.5 (32' st Leiva 6), Basic 5.5 (11' st Luis Alberto 5.5); Felipe Anderson 6.5 (11' st Pedro 6.5), Immobile 6, Zaccagni 6 (32' st Raul Moro 6.5). All. Sarri 6.5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6,5; Lazzari 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Marusic 5,5; Milinkovic 6 (11' st Akpa Akpro 6), Cataldi 7 (32' st Leiva ng), Basic 6 (11' st Luis Alberto 6,5); Felipe Anderson 6,5 (11' st Pedro 5,5), Immobile 6, Zaccagni 6 (32' st Raul Moro ng). All. Sarri 6,5.

IL CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 6,5; Lazzari 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 6 (Akpa-Akpro 6 12' st), Cataldi 6 (Leiva 6 32' st), Basic 6 (Luis Alberto 6 12' st); Felipe Anderson 6,5 (Pedro 5,5 12' st), Immobile 6, Zaccagni 5,5 (Raul Moro 6,5 32' st). All.: Sarri 6.

LA NAZIONE: Strakosha 6.5; Lazzari 5, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5.5 (11' st Akpa-Akpro 6), Cataldi 6 (32' st Lucas Leiva sv), Basic 5.5 (12' st Luis Alberto 6); Felipe Anderson 5 (11' st Pedro 6), Immobile 6, Zaccagni 6 (32' st Moro). Allenatore: Sarri 6.