Lazio - Monza, Romero: "Emozione enorme! Far gol qui il miglior regalo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il man of the match che non ti aspetti, almeno alla vigilia, per la Lazio. Entrato a gara in corso, Luka Romero ha raccontato così ai microfoni di Sky Sport la gioia per il primo gol in serie A che vale i tre punti per i biancocelesti: "Un'emozione enorme fare gol qua all'Olimpico con questa gente. Sono felice per i tre punti. Tutta la squadra mi dà consigli, sono felice per questo, mi supportano molto, mi sento bene qui. Luis (Alberto, ndr) è un amico speciale, ma anche Pedro e gli altri mi aiutano. Per me è importante la considerazione del mister. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Miglior regalo per i 18 anni? Questo è il miglior regalo del mondo! Voglio salutare mia mammma e mio fratello che sta al Mallorca. E' una gioia molto grande".

Il talento argentino ha parlato anche ai microfoni di Dazn esprimendo tutta la sua gioia per la marcatura messa a segno contro il Monza che ha permesso alla Lazio di vincere: "È un'emozione molto grande fare gol davanti alla gente laziale, lo avevo sognato più o meno così. Mi fa piacere che sia valso una vittoria. Sono molto felice perché tutti i compagni di squadra mi danno consigli per far bene. Quando entro in campo mi piace sentire ciò che mi dicono. Dobbiamo proseguire così e vincere domenica. È il miglior regalo per i miei 18 anni. Mando un saluto a mia madre e mio fratello che mi seguono da casa".

Luka Romero si è espresso, infine, ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni: "Un'emozione molto grande. Sono contento perché è stata una gara difficile ma è arrivato il gol. Felice per questo e per la vittoria. Questa per me è un’emozione grandissima. La squadra mi aiuta tanto e li ringrazio. Il gol è anche per loro. Tifosi? È stata una grande emozione. I laziali mi aiutano tanto. Quando entro mi supportano e li ringrazio. Regalo per i 18 anni? Il gol con la Lazio è il più bel regalo. Spero di farne molti altri. Aiuto dei compagni? Pedro, Luis e Sergej mi danno consigli così come tutta la squadra. È importante per me. Un gol per la famiglia? Mi seguono sempre. La rete è anche per loro. Per mia mamma e mio fratello che sono a Maiorca. Sono tre punti fondamentali. Dobbiamo continuare perché tra poco c’è la Juventus".

TORNA ALLA HOMEPAGE