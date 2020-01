Lazio - Napoli, è qui lo show: Curva Nord da Oscar alla coreografia

Che lo show abbia inizio! In occasione di Lazio - Napoli e dei festeggiamenti per i 120 anni del club, lo Stadio Olimpico si tinge completamente di biancoceleste. Come preannunciato dalla Curva Nord tramite un comunicato, tutto lo stadio sarà invaso da una coreografia memorabile, da stropicciarsi gli occhi. Un omaggio alla storia dell'intera Polisportiva e agli atleti più importanti delle 79 sezioni - a riportarlo l'odierna rassegna stampa di Radiosei. Da Fausto Coppi per il ciclismo a Carlo Pedersoli (Bud Spencer) per il nuoto, da Gabriella Bascelli per il canottaggio a Felipe Anderson, campione con il Brasile Olimpico ai Giochi di Rio 2016. Non mancherà Luigi Bigiarelli, fondatore della Lazio. Così come non mancheranno Silvio Piola, Giorgio Chinaglia, Giuliano Fiorini, Alessandro Nesta e Senad Lulic. Inoltre, verranno ricordati Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri, angeli del firmamento laziale. Un tripudio di bandieroni festanti con le gigantografie dei campioni del passato. A rendere ancora più memorabile il tutto, il fatto che la squadra scenderà in campo con la maglia celebrativa dei 120 anni, ancora top secret sino a pochi istanti prima dell'inizio del match e che vestirà le partite casalinghe della Lazio da qui sino al termine della stagione.

