Lazio - Napoli, scenografia memorabile per i 120 anni: il comunicato della Nord - FT

Un Lazio - Napoli sicuramente indimenticabile. Non solo in campo, dove i ragazzi di mister Inzaghi inseguono la decima vittoria consecutiva in campionato, ma anche per la scenografia memorabile che la Curva Nord, assieme all'intera Polisportiva biancoceleste, metterà in mostra per festeggiare i 120 anni del club. Un tripudio di bandiere festanti per continuare a rendere omaggio alla Lazio nella settimana del suo compleanno.

Di seguito il comunicato della Curva Nord:

Sabato 11 Gennaio

STADIO OLIMPICO

nel Centoventesimo Anniversario della Sua Nascita, in occasione della partita Lazio-Napoli:

La Polisportiva Lazio assieme ai ragazzi della Curva Nord regaleranno a chiunque abbia a cuore i colori biancocelesti una rappresentazione scenografica senza precedenti, che racconterà i 120 anni della nostra amata Lazio attraverso alcuni dei suoi atleti più rappresentativi. La scenografia sarà dedicata a tutte le 79 sezioni della Polisportiva, nessuna esclusa, ma, sopra ogni altra cosa, all'unica componente imprescindibile della storia Laziale: la sua gente! Sarà una notte da raccontare ai nostri figli che, a loro volta, la faranno diventare leggenda!

LAZIO PATRIA NOSTRA

