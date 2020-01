Lazio - Napoli, i convocati di Gattuso: assenze pesanti in ogni reparto

LAZIO - NAPOLI - In vista della sfida di domani contro la Lazio (ore 18:00) allo Stadio Olimpico, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati. Oltre al lungodegente Malcuit, assenti anche Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens e Younes (influenza per lui) sempre per infortunio. Ai quali, notizia dell'ultimo minuto, si è aggiunto anche Meret: al suo posto convocato il giovane Daniele, portiere della Primavera. Ancora non disponibili i neo acquisti Demme e Lobotka. Per il resto sono solamente 19 i giocatori selezionati. Di seguito l'elenco dei convocati.

Portieri: Daniele, Karnezis, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Milik, Llorente, Lozano

