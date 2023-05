Lazio, Pedro: "Futuro? Magari lo scudetto. Sul rinnovo speriamo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Lazio e rinnovo, passando per l'addio di Stefan Radu. Nel pre partita di Lazio-Cremonese, Pedro ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Futuro? E' presto, ma sono tranquillo. La gente sa che sono felice qua. Ho parlato con il presidente, la società, i tifosi, con il mister, con i compagni. Speriamo che vada tutto bene per il rinnovo".

Hai parlato con Radu? "Abbiamo parlato tutta la settimana. E' contento e concentrato. E' la sua ultima partita qua a casa. E' tranquillo e contento e speriamo di fare una bella partita e fargli un regalo che se lo merita dopo 15 anni qui".

Nel pre partita di Cremonese - Lazio, Pedro ha parlato delle sensazioni riguardo la delicata sfida di oggi, anche ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Serve fare una bella prestazione, agguantare i 3 punti. L'Olimpico è tutto pieno, speriamo di fare una bella festa, ma non sarà facile oggi. Abbiamo fatto una bella stagione, ora dobbiamo solo chiuderla bene Se facciamo bene quest’anno in un futuro possiamo anche pensare di vincere lo scudetto. Lavoro ogni giorno per essere qui, mi trovo bene".