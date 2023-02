Lazio, quanto ti tolgono le piccole: i numeri ti condannano

Biancocelesti che hanno fatto in proporzione più punti contro le prime dieci della classifica che con le ultime. Problema che va risolto alla svelta...

Quante volte negli ultimi anni ci siamo interrogati sulla Lazio. Quante volte, vedendo la rosa e le eccellenze dell'organico, ci siamo chiesti come mai i biancocelesti avessero conquistato solo una volta la possibilità di giocare la Champions. La risposta è arrivata ancora una volta a Verona in una sfida che i capitolini hanno affrontato con la solita sufficienza mostrata in questo 2023, fatta eccezione per la gara stellare con il Milan. Stanchezza e calendario fitto sono solo attenuanti parziali visto che la mancanza di concentrazione appare evidente. Limiti caratteriali e la capacità di non saper reagire sono due caratteristiche della Lazio attuale. Dalla gara con l'Inter, e stiamo parlando di agosto. Immobile e compagni non hanno più vinto una partita dopo aver subito gol. A questo si aggiungono i 17 punti buttati via nella ripresa che, fatta eccezione per il Napoli, sono stati persi con avversari ampiamente alla portata delle aquile.

La differenza di rendimento tra i match con le prime dieci e con la colonna di destra è importante. La squadra di Sarri ha fatto 18 punti con le squadre che occupano dalla prima alla decima posizioni (nove club visto che una delle prime dieci è lei stessa). Diverso è il cammino contro le compagini che occupano dall'undicesima alla ventesima posizione contro cui sono arrivati solo 21 punti. La Lazio ha messo insieme 18 punti in nove gare contro le big e 21 in dodici contro le squadre della seconda parte della classifica (2 punti media da una parte, 1,75 dall'altra). La cosa che sorprende sono i 12 punti su 15 contro le primissime della classe. Se è vero che sono arrivati più punti dalla colonna di destra, la differenza è minima e la media è più bassa. In particolare gli 8 punti su 12 contro le ultime tre sono qualcosa su cui riflettere. Con maggiore attenzione e meno leziosità probabilmente la Lazio avrebbe molti più punti e una posizione migliore in classifica anche se, va ricordato, il quarto posto attualmente occupato è uno degli obiettivi stagionali. Per concludere probabilmente se ci avessero detto a inizio anno che la Lazio a febbraio sarebbe stata quarta tutti avremmo messo la firma, ma per come si è messa la stagione ci si poteva aspettare qualcosa in più. Certi treni passano una volta sola, sta alla squadra di Sarri prenderli.

LAZIO VS COLONNA DI SINISTRA

NAPOLI 0 punti in 1 partita

INTER 3 punti in 1 partita

ROMA 3 punti in 1 partita

ATALANTA 3 punti in 1 partita

MILAN 3 punti in 1 partita

TORINO 1 punto in 1 partita

UDINESE 1 punto in 1 partita

BOLOGNA 3 punti in 1 partita

EMPOLI 1 punto in 1 partita

TOTALE = 18 PUNTI IN 9 GARE (2 punti di media)

LAZIO VS COLONNA DI DESTRA

MONZA 3 punti in 1 partita

FIORENTINA 4 punti in 2 partite

JUVENTUS 0 punti in 1 partita

LECCE 0 punti in 1 partita

SASSUOLO 3 punti in 1 partita

SALERNITANA 0 punti in 1 partita

SPEZIA 3 punti in 1 partita

VERONA 4 punti in 2 partite

SAMPDORIA 1 punto in 1 partita

CREMONESE 3 punti in 1 partita

TOTALE = 21 PUNTI IN 12 GARE (1,75 punti di media)

Pubblicato il 7/02