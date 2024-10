Lazio, Romagnoli a prova di Stadium: suo il muro e il record biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lazio all'attacco, ma dietro c'è un muro che deve reggere e quel muro è sorretto da Alessio Romagnoli. Quattro attaccanti e due terzini a spingere, in difesa ci vogliono fiducia e convinzione, specialmente allo Stadium contro la Juventus. Romagnoli è il recordman biancoceleste per ciò che riguarda le respinte: ben 18 volte si è opposto agli avversari, quasi come fosse un portiere, con l'obiettivo di tornare quello del primo anno alla Lazio. Il difensore si è messo alle spalle le polemiche dell'ultimo anno e ricominciato come fosse un nuovo inizio.

La sosta attuale è servita per ricaricare le batterie in vista del prossimo tour de force di 7 partite in 22 giorni, prima del prossimo stop. Si giocherà dunque ogni 72 ore, con Romagnoli che sarà il perno di una difesa che dovrà fare a meno di lui quando Baroni opterà per i turnover. Il centrale è il terzo per minutaggio (540 minuti) tra i calciatori di movimento, dietro solo a Guendouzi (627) e Zaccagni (606).

Come ricorda il Corriere dello Sport, Romagnoli è rimasto fuori solo contro la Fiorentina, per il resto le ha giocate tutte senza mai esser sostituito. In 6 giornate di Serie A ha preso un solo cartellino giallo a Udine, segnale dell'impegno e del miglioramento rispetto alla stagione appena trascorsa. E' già arrivato a quota 89 presenze in biancoceleste e presto toccherà quota 100 in appena poco più di due anni, realizzando il sogno che aveva fin da bambino.