Lazio - Salernitana, Gila: "Vogliamo essere protagonisti e portare a casa i tre punti"

Fonte: DAZN

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio - Salernitana. All'Olimpico i biancocelesti ospitano i granata e si giocano l'opportunità di arrivare al derby con dei punti di vantaggio sulla Roma. Ai microfoni di DAZN Gila ha presentato il match: "Sappiamo che la Salernitana è una squadra difficile, con una resistenza fisica alta. Noi dobbiamo essere tranquilli e protagonisti con la palla"

Il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato anche a Lazio Style Radio. Ecco cosa ha detto in merito alla sfida con la Salernitana e la sua esperienza in biancoceleste: "Sappiamo che è una squadra forte, soprattutto a livello fisico. Hanno molti giocatori di qualità. Dobbiamo mantenere la stessa tranquillità e qualità di palleggio di Bergamo. Vogliamo essere protagonisti all’Olimpico per portare a casa i tre punti. La buona tenuta difensiva è dovuta semplicemente al lavoro complessivo della squadra. Per questo stiamo facendo bene in difesa. È stato facile integrarsi grazie a Sarri e alla squadra. Siamo una formazione umile che sta ottenendo buoni risultati. Un fattore che rende tutto più facile. Sono felice di essere qui”.