Lazio, Sarri - Lega: il tecnico prepara la controreplica

E' stato un mese tumultuoso in casa Lazio e per Maurizio Sarri. Al di là dei risultati maturati sul campo l'allenatore biancocelete ha dato via a una vera e propria battaglia prima con l'arbitro Chiffi, che dopo Milan - Lazio lo ha accusato di blasfemia e a cui il tecnico ha promesso querela e dopo con la Lega. Sarri anche davanti alle telecamere ha più volte ribadito il suo pensiero: troppe gare ravvicinate, troppo poco tempo per le squadre di preparare le partite e di allenarsi. Non sono mancate anche in questo caso le risposte, da ultima quella di Dal Pino che ha parlato di "maleducazione" e alla quale l'allenatore non ha risposto. Anche contro il Bologna il tecnico ha ricevuto un monito di espulsione per alcune proteste troppo veementi in panchina. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ci sarà modo al ritorno di questa pausa per le Nazionali di ribadire quello che pensa, del resto non si è mai tirato indietro.-

