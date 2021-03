Lazio - Torino, il Giudice Sportivo potrebbe prendere altro tempo: la situazione

La Lazio è ancora in attesa di scoprire quale sarà la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea in merito alla gara, mai disputata all'Olimpico, tra i biancocelesti e il Torino. I granata infatti non partirono per Roma a causa del fermo imposto dalla Asl per tutto il gruppo guidato da Nicola. Tuttavia questo caso non è propriamente uguale a quello verificatosi a ottobre tra Juventus e Napoli e proprio su questo punta il patron Lotito insieme all'avvocato Gentile: intanto i partenopei vennero fermati il giorno prima della gara contro i bianconeri mentre il Torino ha avuto una settimana per organizzarsi visto anche il rinvio del match contro il Sassuolo disposto dalla Lega. Tra l'altro il Torino nella gara giocata contro il Crotone aveva gli stessi 17 calciatori più i Primavera che avrebbe avuto a disposizione anche contro la Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il Giudice potrebbe prendersi ancora del tempo per decidere girando tutte le carte alla procura Federale, in caso contrario la decisione è attesa per venerdì.

