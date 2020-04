Lazio, tutti i giocatori in prestito: il destino dei "big" e quello di una giovane promessa

La Lazio attualmente ha diversi giocatori in prestito, la maggior parte dei quali transitano alla Salernitana. Alcuni di questi si stanno giocando le carte per il loro futuro, nella speranza di tornare alla base biancoceleste e fare il salto di qualità. Tra quelli che più si stanno mettendo in mostra, c'è sicuramente Fabio Maistro che, a Salerno, ha collezionato 25 presenze e un gol, e che è riuscito soprattutto ad entrare nel giro della Nazionale Under 21 di Nicolato. Centrocampista classe '98, cresciuto nella Fiorentina ma arrivato alla Lazio dal Rieti, Maistro ha un obiettivo e un sogno: essere chiamato per il prossimo ritiro ad Auronzo da Simone Inzaghi. Sempre se si farà il ritiro in estate, vista la situazione attuale. Come riporta la rassegna di Radiosei, sempre a Salerno ce ne sono altri che sperano nel ritorno in biancoceleste: da Lombardi a Kiyine, passando per Dziczek e Gondo, senza dimenticare Cicerelli e Karo.

ALTRI PRESTITI: In Serie B ci sono anche Palombi alla Cremonese, Alessandro Rossi e Di Gennaro. Quest'ultimo la sua occasione ce l'ha avuta, ma non è riuscito a sfruttarla al meglio. Poi c'è Casasola che, dopo esser rimasto 6 mesi fuori rosa a Formello, ora è al Cosenza. In Serie C c'è Adamonis (alla Sicula Leonzio).

I "BIG" IN PRESTITO: Un discorso diverso andrebbe fatto per Durmisi e Berisha. I due sono andati rispettivamente al Nizza e al Dusseldorf. Il loro tentativo di "rinascita" è stato interrotto dallo stop dei campionati ed è quindi difficile pensare a un riscatto da parte del club francese e di quello tedesco. Ed infine ci sono Wallace (rientrato al Braga) e Badelj che è tornato alla Fiorentina, ma che sembra non rientrare nei piani futuri di Iachini.

Lazio, Inzaghi rinnova e raddoppia

Lazio, Kozak: "Firmai sul cofano di una macchina"

TORNA ALLA HOMEPAGE