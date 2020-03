Lazio, uno sguardo al futuro: le cinque mosse del mercato di Tare

Il calcio non si ferma, ma la Lazio riposa. Inzaghi ha fatto il suo, ora tocca alle avversarie rispondere nel modo giusto. E il club biancoceleste allora ne approfitta per studiare le mosse per mantenere alta l'asticella del futuro. Cinque acquisti su cui investire nel prossimo mercato, investimenti oculati e strategici pronti a essere piazzati per valorizzare il 3-5-2 di marca inzaghiana. Proviamo a interpretare il taccuino del ds Tare:

2 DIFENSORI - In cima alla lista della spesa la voce più importante in termini di quantità è il reparto difensivo: prevedibili due innesti. Il sacrificabile è Bastos, in scadenza 2022, potrebbe partire. Nuova fiducia nel secondo anno di Vavro, vedendo l'ultimo Patric diremmo che è intoccabile. Il nome che fa gola è quello di Nacho del Real Madrid, fuori dai radar di Zidane ormai da diverse settimane e in scadenza nel 2022. La seconda soluzione per la difesa è certamente un gregario di Radu, un mancino che dia il giusto ricambio al difensore romeno nei momenti di massima difficoltà.

UN ESTERNO SINISTRO - Rafforzare la fascia mancina è forse una delle più grandi priorità per l'estate: capitan Lulic non è affatto in discussione, considerando anche il rinnovo fino al 2021, dopo la guarigione tornerà ad essere il totem del binario di sinistra. Ma serve un'alternativa: Lukaku è sempre precario per via delle ginocchia, Jony non può bastare. E si riapre il capitolo rientro prestiti: Badelj e Berisha, due profili difficile anche da piazzare sul mercato

ESCALANTE + SUPER COLPO - In lista qualcosa da spuntare già c'è: Gonzalo Escalante dall'Eibar a parametro zero aprirà gli sbarchi a Formello. Ma Tare vuole regalare a questa squadra il colpo che merita. Proprio per questo la trattativa per arrivare (finalmente) a Giroud continua serrata: triennale a 3,5 milioni più bonus è l'offerta biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il sogno da diverso tempo è quello di Memphis Depay, oggi al Lione e in scadenza 2021, ma non è tra le priorità.

