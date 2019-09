Lazio, Vavro: "Pensavo di giocare il derby, mi sento pronto e in forma"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, RIPRESA MERCOLEDÌ: LUKAKU VICINO AL RIENTRO FORMELLO - Allenamenti mercoledì pomeriggio. Simone Inzaghi ha concesso due giorni alla rosa, a Formello le sedute riprenderanno senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Compreso Luiz Felipe, partito per il Brasile nonostante il duro colpo rimediato da... FORMELLO - Allenamenti mercoledì pomeriggio. Simone Inzaghi ha concesso due giorni alla rosa, a Formello le sedute riprenderanno senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Compreso Luiz Felipe, partito per il Brasile nonostante il duro colpo rimediato da... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, WALLACE: "UN ANNO AL BRAGA PER RILANCIARMI" È stato l'affare dell'ultimo giorno di mercato della Lazio. La cessione di Wallace in prestito allo Sporting Braga: il difensore brasiliano è già arrivato in Portogallo, dove ha svolto le visite mediche con il suo nuovo (vecchio) club. A dare la... È stato l'affare dell'ultimo giorno di mercato della Lazio. La cessione di Wallace in prestito allo Sporting Braga: il difensore brasiliano è già arrivato in Portogallo, dove ha svolto le visite mediche con il suo nuovo (vecchio) club. A dare la... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SONDAGGIO IN EXTREMIS PER BOGDAN: “NO” DEL LIVORNO Secondo Tuttomercatoweb.com, la Lazio avrebbe tentato un approccio per Luka Bogdan del Livorno. I toscani hanno rifiutato. Secondo Tuttomercatoweb.com, la Lazio avrebbe tentato un approccio per Luka Bogdan del Livorno. I toscani hanno rifiutato.