LIVE Calciomercato Lazio | Tra uscite e possibili colpi: biancocelesti in attesa

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Secondo giorno di calciomercato invernale. Inizia già a muoversi qualcosa. "Resteremo vigili sul mercato. Se ci saranno delle occasioni, le coglieremo", ha ammesso il presidente Lotito. Lazio dunque in attesa e con diverse situazioni da monitorare.

Capitolo uscite

Per comprare c'è bisogno di vendere. Molto del mercato di gennaio della Lazio dipende dall'eventuale cessione di Toma Basic, ai margini del progetto Sarri e che piace al Friburgo. In cerca di una nuova avventura anche Kamenovic. I suoi manager Kezman e Jankovic stanno provando a trovare qualche soluzione in prestito. Tra i pali occhio a Sepe. Provedel resta a meno di offerte monstre dalla Premier (lo segue il Manchester United). Il mister e il suo staff sono rimasti stregati da Mandas e gli affiderebbero subito il ruolo di vice. Il portiere ex Parma e Salernitana, se la sua volontà è giocare con più continuità, può partire. In attesa dell'ufficialità Emanuele Cicerelli che sta per diventare un nuovo giocatore del Catania. Situazioni ben più delicate quelle di Felipe Anderson e Kamada. Per il brasiliano non ci sono stati sviluppi sul rinnovo. Zero contatti e nessuna novità per l'eventuale prolungamento con la Lazio, intanto la sorella del giocatore ha incontrato la Juventus. Il 7 a giugno sarà libero a parametro zero. Il giapponese, invece, ha avuto un colloquio con Fabiani dopo l'esclusione dalla Coppa d'Asia. Lo scenario più plausibile in questo momento è la permanenza a gennaio e l'addio a giugno con senza esercitare l'opzione di rinnovo per un ulteriore triennio.

Capitolo entrate

In difesa sembra essere sempre più vicino l’arrivo di Emanuele Valeri a giugno a parametro zero dalla Cremonese. Attenzione però anche al ritorno di fiamma di un ex pallino estivo per la fascia sinistra. Per quanto riguarda la candidatura di Terracciano, è ormai vicinissimo al Milan. C’è stato già l’incontro con l’agente e l’operazione è ai dettagli. Sul fronte regista è stato proposto Pepê del Gremio, che in estate la Lazio aveva già studiato. Il brasiliano non ha ancora il passaporto italiano ma ha già avviato l'operazione per ottenerlo. L’altro nome sempre vivo è quello di Ricci, per cui il Torino ha aperto alla cessione. Per il ruolo di mezzala, gli obiettivi rimangono Fazzini, di cui ha parlato il presidente Corsi, e Ferguson, blindato però dal Bologna. Come giovane dall’estero c’è sempre il nome di Dwomoh sullo sfondo. In attacco le piste portano a Colpani e a Lorenzo Insigne. Per il primo c’è già stato un contatto con il Monza, mentre sul secondo Lotito sta facendo più di una riflessione.