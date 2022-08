Milinkovic, sirene inglesi: ma Lotito vuole resistere. E spunta un piano B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Esce di scena il Paris Saint-Germain, restano le tentazioni inglesi della Premier. Il futuro di Milinkovic si racconterà con certezza solamente il primo settembre. Un dato è certo: non sarà facile strapparlo alla Lazio. "Non l'ho messo in vendita", la risposta di Lotito. Gli ultimi rumors portano in direzione Manchester United. Fallito l'assalto a De Jong, riporta la rassegna stampa di Radiosei, i "Red Devils", potrebbero uscire allo scoperto, ora oppure dopo Ferragosto. Gli inglesi hanno preso Eriksen, ma non hanno ancora sostituito Pogba. Sessanta o sessantacinque milioni potrebbero far vacillare la Lazio, soprattutto se Milinkovic spingesse e si accordasse con lo United, ma la richiesta del club biancoceleste è senz'altro più alta.

Sarri segue gli sviluppi con apprensione e si fida di Lotito, deciso a resistere. Sarebbe una Lazio con Milinkovic e un'altra senza. La conferma del serbo darebbe un senso differente alla stagione e, soprattutto, all'ambizione di lottare per i primi quattro posti. Lotito, nei colloqui di Auronzo, ha immaginato un piano B. Così, riporta sempre la rassegna stampa di Radiosei, avrebbe cominciato a prospettare a Sergei l'ipotesi del rinnovo del contratto (prolungando di un anno la scadenza), con ulteriore ritocco dell'ingaggio e clausola di rescissione, da firmare a settembre, una volta chiusi i trasferimenti. Si tratta comunque di un'ipotesi remota, poiché la decisione di Milinkovic e dell'entourage è quella, almeno per il momento, di non rinnovare. La richiesta, invece, quella di essere accontentati e lasciare la Lazio dopo sette anni intensissimi. Non avrebbe senso per il giocatore e l'agente, più vicini alla scadenza contrattuale, prolungare di nuovo. A maggior ragione pensando al Mondiale in Qatar, che il classe '95 vuole vivere da protagonista. Una situazione, per la verità, già accaduta in passato con il centrocampista che alla fine ha scelto la Lazio ritoccando l'accordo con il club. Chissà che non possa accadere ancora. In attesa di scoprire quale sarà il futuro del "Sergente", i tifosi biancocelesti hanno fatto partire il solito conto alla rovescia per la fine del mercato.

TORNA ALLA HOMEPAGE