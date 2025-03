Portogallo, al via la preparazione per la sfida con la Danimarca: le ultime su Tavares

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuno Tavares è partito per il Portogallo, la conferma è arrivata via social, nonostante il problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo nella sfida di domenica contro il Bologna dando forfait a pochi minuti dal calcio d'inizio. Nella giornatata di oggi si è tenuto il primo allenamento in vista della sfida con la Danimarca in programma giovedì 20 marzo alle 20:45 ma, come riferisce A Bola, il terzino non si è visto in campo col resto del gruppo perché ha svolto del lavoro specifico in palestra.

