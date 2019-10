Premio Scopigno, Orsolini: "Lazio squadra forte, può fare un campionato di vertice" - VIDEO

Dalla Lazio, ultima avversaria in campionato, passando per Mihajlovic e il sogno azzurro per Euro 2020. Riccardo Orsolini ha parlato di questo e tanto altro intervenendo in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "La Lazio è una buona squadra ben allenata. Hanno una loro identità e possono fare un campionato di vertice. Sono ben attrezzati. Noi stiamo lavorando, con tutte le difficoltà del caso, puntiamo ad una salvezza tranquilla, poi vediamo. Non mi sorprenderebbe se la squadra di Inzaghi arrivasse al quarto posto. La rosa è ampia, può permettersi di fare anche un turnover importante durante la stagione. La Lazio è sicuramente una delle candidate per la Champions".



MIHAJLOVIC - "Da quando è arrivato ci ha fatto voltare pagina. Ci ha dato consapevolezza e sicurezza. Il suo arrivo ha cambiato le cose è stato bravissimo lui, ma anche noi a seguirlo. Possiamo solo far bene, speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Il mister ha una grande forza di volontà e tanto coraggio. La notizia della malattia ha scosso tutti, ma noi come squadra gli siamo vicini così come la società. Non vediamo l’ora di riabbracciarlo".



BAGGIO E SIGNORI - "Io il loro erede? Non scherziamo, nessun paragone. Non mi permetterei di paragonarmi a questi calciatori. Da Bologna sono passati grandi campioni ed è una spinta per fare di più. Sono contento di quello che sto facendo. Ho visto la gara delle leggende contro il Real Madrid, è stato un grande spettacolo e ci siamo divertiti tutti".

EURO 2020 - "Il mio obiettivo è far bene con il Bologna, poi vedremo se farò parte della spedizione a Euro 2020. Spero di fare una grande stagione e di essere chiamato".

