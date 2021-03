PRIMAVERA - Lazio, un pari che fa morale: col Genoa finisce 3-3

Un pari che fa morale, anche se la Lazio può recriminare qualcosa, soprattutto guardando ai suoi errori individuali. Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida del Fersini contro il Genoa. I biancocelesti vanno sotto due volte, poi ribaltano la gara portandosi sul 3-2. A segno vanno Franco su rigore, Shehu con un grandissimo gol, e Armini, "prestato" dalla prima squadra per aiutare i suoi vecchi compagni. La gara sembrava in mano ai capitolini, che però poi si distraggono sugli sviluppi di un corner regalando il pareggio al Genoa. Tornano i gol quindi e tornano anche i punti, seppur pochi. La Lazio si porta a quota 11 in campionato, riavvicina il Torino fermo a 13 e guarda con una maggiore fiducia alla sfida di sabato contro il fanalino di coda Ascoli. Non ci sarà Czyz, espulso per proteste nel finale di gara. Non si potrà comunque sbagliare, la salvezza passa soprattutto da queste sfide.

14esima giornata Campionato Primavera 1

10 Marzo 2021, ore 11.00, Stadio Mirko Fersini (Formello)

Lazio - Genoa 3-3 (16' Estrella, 36' Franco rig., 41' Kallon, 59' Shehu, 62' Armini, 79' Marcandalli)

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Bertini (64' Nasri), A. Marino (85' Guerini), Czyz; Shehu; Tare (78' Cesaroni), Cerbara. A disp. G. Pereira, Peruzzi, Pino, Pica, T. Marino, Campagna, Marinacci. All. Leonardo Menichini.

GENOA (3-5-2) - Agostino; Maglione, Zaccone, Gjini, Piccardo, Dumbravanu, Cenci, Turchetti, Estrella, Besaggio, Kallon. A disp. Tononi, Della Pina, Boli, Marcandalli, Serpe, Zenelaj, Chiricallo, Zielski, Dellepiane, Della Pietra, Conti. All. Luca Chiappino.

Arbitro: Adalberto Fiero (sez. Pistoia)

Ass.: Costin Del Santo Spataru - Davide Meocci

Ammoniti: Tare, Bertini, Marino (L)

Espulsi: Czyz (L)

FINE SECONDO TEMPO

95' - Termina qui il match.

94' - Potrebbe prolungarsi di qualche secondo il recupero.

91' - Shehu a terra con i crampi. Gioco fermo.

90' - Quattro di recupero.

86' - L'arbitro estrae il cartellino rosso diretto nei confronti di Czyz. Il polacco espulso per qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara.

85' - Marino a terra non ce la fa. Esce il centrocampista lasciando il posto a Guerini.

83' - Giallo per Marino che ferma con le cattive Kallon. Il centrocampista biancoceleste rimane anche dolorante a terra.

79' - Gol del Genoa. Uscita a vuoto di Furlanetto sugli sviluppi di un corner, il pallone si impenna e sembra destinato ad uscire, ma Estrella la tiene in campo servendo al centro per Marcandalli, che col piattone da due passi non può sbagliare.

78' - Esce Tare, acciaccato per un fallo subito. Al suo posto Cesaroni.

75' - Cambio Genoa: dentro Zielski al posto di Cenci. Entra anche Della Pietra.

70' - Punizione di Shehu direttamente in porta, Agostino in tuffo respinge in corner. Lazio vicina al quarto gol.

66' - Ammonito Tommaso Marino dalla panchina per proteste nei confronti dell'arbitro FIero.

64' - Fuori Bertini e dentro Nasri. Primo cambio per la Lazio.

62' - GOOOOOOOOOOLLLLLL!! L'ha ribaltata la Lazio con Armini!! Sugli sviluppi di un corner, tiro sporco di Shehu che sbatte su Floriani Mussolini. Il tocco dell'esterno nella confusione in area diventa un assist per Armini che calcia in rete.

59' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Un gol meraviglioso di Shehu, che riceve sulla trequarti, dribbla Besaggio e poi calcia dalla distanza verso il palo lontano dove Agostino non può arrivare. L'ha pareggiata la Lazio.

55' - Punizione insidiosa di Shehu! Pallone respinto in corner da Agostino.

54' - Zaccone esce in lacrime per un infortunio, accompagnato dallo staff medico. Al suo posto dentro Marcandalli.

49' - Lazio in pressione. I biancocelesti alla ricerca di un pareggio che sarebbe meritato.

46' - Ripartiti! Comincia ora la seconda frazione.

INIZIO SECONDO TEMPO

Fuori Piccardo e dentro Serpe nel Genoa.

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce così la prima frazione.

45' - Un solo minuto di recupero concesso.

41' - Torna sopra il Genoa. Passaggio orizzontale pericoloso di Armini per Franco, il difensore riceve ma attaccato da Kallon si fa soffiare il pallone sulla trequarti. L'attaccante si invola da solo verso Furlanetto, poi per lui è un gioco da ragazzi superarlo e depositare il pallone in rete.

40' - Occasionissima Genoa. Kallon col tacco pesca ancora Estrella in area. Stavolta il tiro del bomber rossoblu finisce alle stelle.

38' - Già un cambio per il Genoa. In campo Dellepiane.

36' - GOOOOOOOOOOLLLLL!! Dal dischetto Franco non sbaglia. Agostino intuisce ma non può arrivare. Pareggio meritato per la Lazio.

35' - Rigore per la Lazio! Cerbara steso in area da Gjini. Nessun dubbio per l'arbitro.

33' - Martellante adesso la manovra della Lazio che mette sotto pressione il Genoa. I liguri per ora si difendono bene.

30' - Numero di Cerbara che va via in velocità si presenta in area ma sbaglia l'appoggio non intendendosi con Ndrecka. Occasione sprecata.

26' - Mancino di Shehu dal limite dell'area, tiro strozzato che si perde al lato.

19' - Menichini chiede calma e ordine ai suoi ragazzi, urlando a gran voce.

16' - Percussione di Kallon che attrae su di sé tre difensori biancocelesti poi riesce a servire al centro Estrella, lasciato tutto solo in area. Per l'attaccante è un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete alle spalle di Furlanetto. Difesa laziale colpevole.

13' - Il tiro di Bertini si spegne sulla barriera. La Lazio protesta per un fallo di mano, ma il braccio del difensore del Genoa è attaccato al corpo.

12' - Calcio di punizione dal limite per la Lazio. Posizione interessante per Franco e Bertini.

6' - Fase di studio della gara, le due squadre si studiano in campo in questo momento.

1' - Partiti in questo istante al Fersini.

PRIMO TEMPO - Tornano Armini e Franco, non ce la fa invece Raul Moro, ancora assente insieme a Castigliani, Nimmermeer e Adeagbo. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Genoa, gara valida per la 14esima giornata del campionato Primavera 1.