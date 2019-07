RITIRO LAZIO, GIORNO 4 - Lazio, è corsa al Lago. Jony lega con Luis Alberto - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 - Con Badelj, ultimo a bagnarsi, si può considerare conclusa la sessione mattutina di allenamento. Appuntamento per la ripresa alle ore 17.00.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Tutta la rosa si sta riversando nel torrente che porta al Lago di Santa Caterina. Per Jony primo bagno e primo impatto accompagnato da Durmisi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 - Alcuni calciatori hanno goduto anche di un'immersione parziale nel lago. Sono Parolo, Acerbi, Jorge Silva e Adekanye. Alla spicciolata stanno arrivando anche gli altri.

AGGIORNAMENTO ORE 10.06 - Questa la suddivisione dei gruppi, suddivisi per ordine d'intensità. Da quella più alta (A), a quella più bassa (D):

GRUPPO A: Immobile, Lazzari, Parolo, Acerbi, Milinkovic, Adekanye (Inzaghi)

GRUPPO B: Leiva, Cataldi, Correa, Lulic, Silva, Patric (Fonte)

GRUPPO C: Vavro, Anderson, Luis Alberto, Luiz Felipe, Caicedo

GRUPPO C: Durmisi, Jony, Badelj, Radu (Farris)

Scherza Lucas Leiva con Cataldi. Il brasiliano chiama Inzaghi: "Mister, Danilo vuole andare col primo gruppo" e Cataldi risponde con un eloquente: "Nonooo". Lo stesso Cataldi si complimenta con Correa: "Tucu, tu non senti la fatica!".

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 - La Lazio ha iniziato a correre. Rosa divisa in quattro gruppi a quattro diverse velocità. Le ripetute sono come la scorsa volta effettuate sui 1000 metri, ma a un ritmo più alto.

AGGIORNAMENTO ORE 9.45 - La squadra dopo un'iniziale fase di riscaldamento si è diretta al Lago per un lavoro atletico più intenso. Assenti solamente Marusic che continua il suo protocollo di recupero dalla problematica al ginocchio da lui stesso confermata, Wallace che sta effettuando un lavoro atletico personalizzato sul campo, e i portieri con Grigioni. Da notare subito l'affiatamento fra Luis Alberto e Jony, che sono arrivati al Lago chiacchierando per l'intero tragitto.

AGGIORNAMENTO ORE 9.35 - La squadra si raduna sul campo adiacente allo Zandegiacomo per la prima fase di riscaldamento. Prima di cominciare però, Inzaghi chiama tutti a raccolta per un discorso di circa 5 minuti. Gruppo quasi al completo, anche gli ultimi arrivati Radu, Badelj, Durmisi e Jony sono in gruppo in questa prima parte di lavoro. Si allena con i compagni anche Luiz Felipe. Unico assente Adam Marusic.



AURONZO - Non c'è sosta per i biancocelesti. Inzaghi indice ancora una doppia seduta in questo quarto giorno di ritiro: la prima nella mattinata alle ore 9.30, la seconda alle 17. I primi ad arrivare sul campo come al solito sono i portieri, agli ordini di Grigioni e Zappalà. Deviatori di traiettoria, sagome e porticine. Tanta curiosità per vedere all'opera Jony, arrivato nella serata di ieri.

