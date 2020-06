RIVIVI LA DIRETTA - Atalanta - Sassuolo 4-1: Gasperini a +6 sulla Roma

Atalanta - Sassuolo 4-0 (16' Djimsiti, 31' Zapata, 37' aut. Bourabia, 66' Zapata)

Serie A - recupero 25esima giornata

Gewiss Stadium, Bergamo - domenica 21 giugno, ore 19:30

Formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez, Zapata. A disp: Sportiello, F. Rossi, Toloi, Castagne, Malinovskyi, Bellanova, Sutalo, Taméze, Colley, Muriel. All: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. A disp: Pegolo, Russo, G.Ferrari, Muldur, Chiriches, Magnani, Magnanelli, Rogerio, Ghion, Obiang, J. Traore, Djuricic, Haraslin. All: De Zerbi.

ARBITRO: Chiffi

ASSISTENTI: Valeriani - Caliari

IV UOMO: Serra

VAR: Abisso

AVAR: Tolfo

FINE SECONDO TEMPO

92' - Gran punizione di Bourabia che pesca un buco in barriera e batte Gollini. Gol della bandiera per il Sassuolo.

91' - Toloi stende Caputo e becca l'ammonizione. Saranno 3 i minuti di recupero.

89' - Azione personale di Muldur, il tiro finisce a lato senza pericoli per Gollini.

88' - Ultima sostituzione dell'Atalanta, Colley per Gomez.

86' - Fuori Djimsiti e dentro Toloi nell'Atalanta.

82' - Giallo anche per Muriel, per intervento in scivolata da dietro su Bourabia.

81' - Djuricic pesca Haraslin in profondità, di testa il giovane mette la palla fuori.

78' - Sul cross di Gomez contatto al centro dell'area tra Muldur e Pasalic, ma per Chiffi non c'è nulla.

77' - Ultimo cambio nel Sassuolo: fuori Locatelli, dentro Obiang.

75' - Ammonito Djimsiti per fallo su Muldur.

72' - Chiffi espelle Gasperini per proteste.

70' - Chiffi va a vedere la Var sul contatto in area tra Palomino e Defrel e sul successivo colpo di mano dell'argentino: per l'arbitro però non c'è niente.

69' - Tre cambi nell'Atalanta e uno nel Sassuolo: Malinovskyi per Freuler, Muriel per Zapata, Castagne per Gosens e Magnani per Marlon.

67' - Defrel servito in area, finisce a terra dopo un contatto con Palomino che in caduta colpisce anche il pallone con la mano. Per Chiffi non ci sono estremi per il rigore.

66' - Poker dell'Atalanta con Zapata che di testa spinge in rete una parabola di Gomez.

65' - Ammonito Marlon per un fallo in scivolata su Zapata.

62' - De Zerbi ha piazzato Haraslin a sinistra nei tre trequartisti, Djuricic al centro e Defrel spostato sulla destra.

61' - Due cambi nel Sassuolo: fuori Berardi e Boga, dentro Djuricic e Haraslin.

60' - Berardi lancia in profondità Muldur, ancora Gollini in uscita anticipa l'avversario.

56' - Defrel prende alle spalle Caldara, aggancio perfetto sul lancio di Consigli, ma Gollini con un guizzo devia in angolo sul tiro del francese.

53' - Djimsiti tocca la palla e poi travolge Caputo che scattava in profondità. Per Chiffi non c'è nulla.

49' - Cross di Defrel da sinistra, prima Caputo e poi Berardi si divorano il gol della bandiera.

46' - Riparte il match con un cambio per il Sassuolo: Muldur per Toljan, leggermente affaticato.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Giallo anche per Peluso per un intervento duro su Gomez.

45' - Caputo in profondità, Gollini salva ancora con il corpo.

44' - Caputo serve in profondità Berardi, il suo tiro è respinto da Gollini con i piedi. Nell'azione seguente il capitano del Sassuolo di testa non trova la porta di un soffio.

40' - Ammonito Pasalic, era diffidato e salterà la Lazio.

37' - Gosens sfonda ancora a sinistra, il cross viene respinto da Consigli, ma Bourabia in ripiegamento trascina la palla nella sua porta. Autorete del centrocampista e Atalanta che va sopra 3-0.

36' - Traversone di Pasalic, Zapata di testa colpisce la traversa. Sulla ribattuta Pasalic mette in rete, ma partendo da posizione di fuorigioco.

31' - Cambio gioco di De Roon su Gosens, sponda di testa del tedesco, Consigli esce a vuoto e Zapata deposita in rete a porta vuota. Gol convalidato dopo un consulto Var.

28' - Cross di Gosens, Gomez aggancia in area e fa partire una rasoiata di sinistro che esce di un soffio alla destra di Consigli.

27' - Pasalic salta Peluso in area, ma poi perde il controllo del pallone prima del tiro.

19' - Zapata salta Bourabia, cross del colombiano deviato da Gosens sul piede di Gomez, che batte Consigli. Chiffi, dopo il consulto della Var, annulla per un tocco di mano di Gosens.

16' - Atalanta in vantaggio: calcio d'angolo di Gomez, sponda di Caldara, Djimsiti anticipa Locatelli e batte Consigli.

14' - Zapata di forza sradica la palla a Marlon, l'uscita di Consigli è decisiva per arginare il colombiano. Peluso spazza.

13' - Primo squillo dell'Atalanta: il cross di Gomez viene colpito con la spalla da Zapata e la palla finisce alta.

11' - Grande scambio in profondità tra Caputo e Defrel, Gollini per un soffio in uscita anticipa l'avversario.

9' - Ammonito Toljan per un intervento in ritardo su Gosens.

7' - Sfonda Toljan sulla destra, servito da Berardi, ma il cross viene allontanato da Caldara.

5' - Caputo scatta alle spalle della difesa atalantina e chiama Gollini alla prodezza: tutto però reso vano dal fuorigioco dell'attaccante neroverde.

2' - Prima palla gol del Sassuolo: spunto di Berardi che salta Palomino, passaggio a Defrel, il tiro del quale viene deviato in angolo da Caldara.

INIZIO PRIMO TEMPO

Prima dell'inizio della partita, commovente il minuto di raccoglimento durante il quale è stato mandato in onda un video dedicato alla città di Bergamo.

Gasperini schiera la squadra titolare, con la sola eccezione dell'assenza di Ilicic: una distorsione ferma lo sloveno, che non viene rischiato anche in vista della partita di mercoledì contro la Lazio. De Zerbi rivoluziona la formazione rispetto alle probabili della vigilia. Scelte offensive con Bourabia e Locatelli nella coppia davanti alla difesa e Defrel al centro della linea dei trequartisti.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti ad Atalanta - Sassuolo, recupero della 25esima giornata di Serie A. Il calcio torna a Bergamo, una delle città più colpite dal coronavirus in Europa, tre giorni prima della partita sempre al Gewiss Stadium della squadra di Gasperini contro la Lazio. Snodo Champions per Papu Gomez e compagni, che al momento hanno tre punti di vantaggio sulla Roma (con una partita in meno), ma anche, in ottica Lazio, un momento di studio importante per mister Simone Inzaghi e il suo staff.

Pubblicato il 21-06 alle 18,50