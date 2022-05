Roma, cori contro la Lazio: la FIGC apre un'inchiesta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I cori dei giocatori contro la Lazio durante la festa per la vittoria della Conference League costano caro alla Roma. L'ufficio della Figc guidato dal dottor Chiné avrebbe aperto un fascicolo d'indagine. Si parla di presunta violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone il rispetto dei doveri di lealtà, proibità e correttezza. Indagata anche la stessa Roma per responsabilità oggettiva. I nomi dei calciatori ancora non sono stati resi noti e la società giallorossa non ha ancora preso posizione in merito. Lo stesso articolo, infine, ha portato la Procura Figc a richiedere sanzioni per i giocatori del Milan dopo la festa Scudetto. In quel caso al centro dei discorsi uno striscione che alcuni calciatori rossoneri esposero a favore di telecamera durante la parata per le strade di Milano con la scritta 'La Coppa Italia mettila nel c**o'.

TORNA ALLA HOMEPAGE