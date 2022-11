Roma - Lazio, Felipe Anderson: "Il derby è storia. I consigli di Immobile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della partita contro la Roma è intervenuto ai microfoni di Dazn l'ala della Lazio Felipe Anderson, decisivo nel derby con la sua rete nel primo tempo, che ha regalato la vittoria alla squadra di Sarri:

"E' un derby da ricordare, sono senza voce e vale la pena tenere la maglia. Sappiamo che ogni derby è storia del calcio italiano, quindi la tengo. E' uno sbaglio pensare che senza Ciro e Sergio è tutto apposto, noi dobbiamo continuare così. Loro ci hanno dato la carica, sono stati con noi anche nel rititro. Sono particolari che ci aiutano. Dobbiamo aspettarli, con loro siamo più forti. Immobile è un leader, io gioco nel suo ruolo, mi ha dato dei consigli che non posso dire, è un maestro. Spero che torni presto, fino a quando non c'è lui tengo i suoi segreti sui movimenti. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo lottato su ogni palla tutti insieme, abbiamo saputo soffrire. Questa partita ci dà la carica per proseguire".