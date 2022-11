Roma - Lazio, Immobile a colloquio con Lazzari. Poi ai compagni…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha esultato come se fosse stato il suo di gol, Ciro Immobile è balzato dalla panchina non appena Felipe Anderson ha buttato il pallone in rete. Immediatamente dopo, il bomber biancoceleste si è avvicinato a Manuel Lazzari nei pressi della panchina avversaria, per sincerarsi delle sue condizioni dopo il fallo subito nello scontro con Ibanez. Poi, si è rivolto ai compagni gridando: “Adesso calma!”. L’ennesimo gesto da leader, come se fosse in campo con loro a combattere.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE