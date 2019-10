Lazio Women, Felicella: "Da Napoli a Napoli, il risultato cambierà"

Affrontare quasi un mese di sosta è l'incredibile sorte toccata alla Lazio Women. La stagione delle ragazze di Ashraf Seleman si è interrotta a Napoli con la sconfitta 4-1 in Coppa Italia, e sempre da Napoli riprenderà per la terza giornata di Serie B: "Ci stiamo preparando al meglio per la ripresa del campionato. Domenica avremo un'altra amichevole contro la nostra Primavera, stare ferme è complicato ma stiamo crescendo per presentarci bene a Napoli il 27 ottobre", ha detto a Lazio Style Radio 89.3 Licia Felicella, portiere delle biancocelesti. "La nostra ultima partita è stata giocata proprio a Napoli, anche se in Coppa Italia: stavolta vogliamo ottenere un risultato diverso dall'ultimo. Abbiamo tanta voglia di riscatto, affronteremo l'incontro con più convinzione. Il ko di Napoli è in parte bugiardo, ma questo è un campionato difficile dove si possono perdere punti contro qualsiasi squadra". Poi Felicella ha parlato del suo momento: "Sto vivendo con orgoglio la crescita del calcio femminile, un po' mi dispiace perché se fosse accaduto prima sarebbe stato meglio, vista la mia età (43, ndr). Quest'estate pensavo di smettere di giocare, ma mi sono rimessa in gioco e far parte di questa squadra per me è un grande banco di prova. Le cose sono andate oltre ogni più rosea aspettativa".

