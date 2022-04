Genoa – Lazio, l’ultima vittoria al Ferraris: il ricordo del club – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Domani la Lazio scenderà in campo al Ferraris per affrontare il Genoa, la gara è in programma alle 12:30. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre, i punti in palio sono molto preziosi. Se da un lato i ragazzi di Sarri cercheranno la vittoria per rincorrere un posto in Europa, dall’altro Blessin e i suoi tenteranno l’impossibile per salvarsi dalla retrocessione. In attesa di capire come finirà, la società tramite i canali social ufficiali ha voluto ricordare l’ultima vittoria della Lazio contro il Genoa in trasferta. Era il 23 febbraio del 2020, i biancocelesti si imposero sui grifoni per 3 a 2 grazie alle reti di Marusic, Immobile e Cataldi. Di seguito il video che ripercorre le azioni dei gol

