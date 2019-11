La top 11 europea di Calciomercato.com: due biancocelesti in squadra

La Lazio è terza in Serie A, ha il capocannoniere del campionato e un Mago primo in circa un milione di statistiche. Ergo, fino a qui - Europa League permettendo - i biancocelesti sono certamente tra le squadre che meglio stanno facendo considerando tutte le principali leghe europee. Per questo i riconoscimenti abbondano e, anche per Calciomercato.com, nella top 11 dei giocatori più decisivi in questa prima parte di stagione rientrano proprio di due laziali sopracitati: ovviamente, Immobile e Luis Alberto. Ciro fa coppia con Lewandowski per un totale di 30 gol in due (14 per Immobile, ndr), mentre lo spagnolo ha come compagni di centrocampo Cazorla, De Bruyne e Thorgan Hazard. Di seguito, ecco la top pubblicata su Instagram.

