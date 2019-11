Lazio, Luis Alberto pigliatutto: il Mago è primo in un'altra statistica

“E allora fai tutto tu!”, con gentile dedica dei vari De Bruyne, Di Maria e delle altre centinaia di trequartisti di mezza Europa. Tutti dietro Luis Alberto, a guardare con un po' di frustrazione quel numero 10 stampato dietro la maglia della Lazio. Perché lo spagnolo lo ha fatto ancora, un'altra statistica, un'altra evidente dimostrazione di quanto il Mago sia centrale nel gioco della squadra di Inzaghi. Questa volta non c'è nessuno che lo eguaglia nel numero di occasioni da gol create con passaggi filtranti. Sono 6 in questa Serie A, più di Di Maria (5) e James Rodriguez, Mahrez, Slimani e Berardi (4). Il passaggio tra le linee è il maggiore sintomo di intelligenza tattica, poesia calcistica con la quale dipingere trame per altri invisibili. Balzano ancora agli occhi le almeno tre (tra cui il gol del 2-1 di Correa) magie filtranti del Diez a San Siro, un vero e proprio fattore. Ma non l'unico, comunque, perché la Lazio è la terza squadra in Europa per palle gol generate da passaggi filtranti (11, di cui 6 quindi dello spagnolo). Prima dei biancocelesti ci sono PSG (14) e Manchester City (12), ma davanti a Luis Alberto, ancora una volta, c'è solo il vuoto.

