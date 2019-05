Lazio, Armini: “Una stagione ricca di soddisfazioni, ora l'Europeo”

Uno dei tanti (per la precisione 11) giovani fatti esordire da Inzaghi, con l'obiettivo di diventare l'uno tra i tanti e far parte in pianta stabile della Lazio del futuro. Nicolò Armini per ora si gode la sua stagione e non pensa a quelle che verranno. Solo uno sguardo al recente passato, con la promozione da capitano della Primavera e i primi passi insieme ai grandi, ora serve un po' di tempo per ricaricare le energie. Poi, una speranza per il prossimo luglio: la convocazione per l'Europeo Under 19. Tutto questo l'ha scritto su Instagram, ecco le sue parole e di seguito la foto del post: “Un’altra stagione finisce qui.... sicuramente la più bella fin qui. Una stagione ricca di soddisfazioni a partire dall’esordio in Europa League, l’esordio con la nazionale U19, la promozione in Primavera 1 e infine l’esordio in Serie A davanti il mio pubblico nel mio stadio. Ringrazio la Lazio e mister Inzaghi per la fiducia e per le numerose possibilità, ora si stacca un po’ la spina e si spera nella convocazione all’Europeo”.

