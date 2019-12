Lazio, calcio-tennis tra padre e figlio a Dubai: gli Inzaghi vs Insigne - FOTO

Buon sangue non mente, e si vede. Tommaso Inzaghi come papà Simone, abile coi piedi e impegnato in sfide di un certo livello. Non su un campo di Serie A, ok, ma sulla spiaggia di Dubai al cospetto di un certo Lorenzo Insigne. Un terreno e un avversario mica male. Il mister della Lazio e suo figlio Tommaso si sono infatti dilettati in una partita di calcio-tennis contro il fantasista napoletano. Una sfida che si può ammirare per qualche frame nelle storie Instagram del primogenito di famiglia Inzaghi. A dirla tutta, comunque, sono proprio Simone e Insigne a vedersela contro Tommaso e un compagno onestamente difficile da riconoscere. Un 2 vs 2 tra campioni (ed ex) della Serie A: sarebbe interessante conoscerne il risultato finale. Se buon sangue non mente, come da proverbio, allora non si possono escludere sorprese.

