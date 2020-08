Lazio, il gol più bello della stagione: il Mago ispira, il Sergente non perdona la Juve

La Lazio, tramite i canali social, nei giorni scorsi aveva lanciato il sondaggio sul gol più bello della stagione biancoceleste. Dieci prodezze in corsa: il 2-0 di Radu con il Genoa, il momentaneo 2-3 di Correa con l'Atalanta, l'1-0 di Acerbi con il Torino, l'1-0 di Immobile con il Milan, il 2-1 di Milinkovic con la Juventus, il 2-1 di Caicedo a Cagliari, il 3-1 di Cataldi nella finale di Supercoppa Italiana, l'1-0 di Marusic a Marassi con il Genoa, il 2-0 di Milinkovic a Bergamo e il 4-1 di Immobile a Verona. I tifosi biancocelesti non hanno avuto dubbi, come comunicato dal club, e hanno scelto il 2-1 di Milinkovic in Lazio - Juventus (poi finita 3-1). Il Mago Luis Alberto ispira dai 60 metri e con un lancio millimetrico pesca Milinkovic alle spalle di de Ligt, aggancio spaziale del Sergente e diagonale a battere Szczesny. Uno spettacolo!

