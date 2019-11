Lazio, Immobile ad Acerbi: "Nonostante gli scherzi, mi vuoi bene" - FT

LAZIO, ACERBI E IMMOBILE SOCIAL - Il gol e la corsa in panchina ad abbracciare Ciro Immobile, amico in campo e fuori. Acerbi non ci ha pensato su due volte, ha segnato la sua prima rete con la maglia dell'Italia ed è corso verso l'attaccante della Lazio tra risate e abbracci di gruppo. Quel momento Immobile l'ha pubblicato tra le sue storie di Instagram: "Anche se mi fai i video in aereo, so che mi vuoi bene", con un bel cuore e l'emoji di un leone. Il riferimento è ovviamente al video che Acerbi ha fatto in aereo mentre Ciro soffre le turbolenze. Nonostante tutto, si vogliono davvero bene.

